Наталья Понтелеева
Место рождения
Дата рождения1823
Дата смерти18.10.1884
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: Понтелей Михайлов
Мать: Аксинья Васильева
Бракосочетание
06.02.1842
Рождение ребёнка
04.01.1843
Отец ребёнка: Крушков Филипп Андреев
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Евдокия Филиппова
Отец ребёнка: Крушков Филипп Андреев
Рождение ребёнка
1847
Отец ребёнка: Крушков Филипп Андреев
Рождение ребёнка
1848
Отец ребёнка: Крушков Филипп Андреев
Рождение ребёнка
12.08.1857
Отец ребёнка: не указан
Смерть
18.10.1884