Наталья Понтелеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наталья Понтелеева

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Место рождения

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1823

Дата смерти

18.10.1884

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: Понтелей Михайлов

Мать: Аксинья Васильева

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
06.02.1842

Муж: Крушков Филипп Андреев

Рождение ребёнка
04.01.1843

Сын: Крушков Иван Филиппов

Отец ребёнка: Крушков Филипп Андреев

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Евдокия Филиппова

Отец ребёнка: Крушков Филипп Андреев

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1847

Сын: Кружков Федот Филиппов

Отец ребёнка: Крушков Филипп Андреев

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1848

Сын: Кружков Фрол Филиппов

Отец ребёнка: Крушков Филипп Андреев

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
12.08.1857

Сын: Кружков Максим Петров

Отец ребёнка: не указан

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Смерть
18.10.1884
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