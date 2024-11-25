Мартынова (Мартынова) Евдокия Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Мартынова (Мартынова) Евдокия

Автор
ЮН
Нифатов Ю.

женский, родилась Неизвестно

Дети
Агурева (Агурева) Варвара Вонифатиева04.12.1886 г.р.
Агурев Алексей Вонифатиев04.03.1902 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно

Рождение ребёнка
04.12.1886

Дочь: Агурева (Агурева) Варвара Вонифатиева

Отец ребёнка: Агурев Вонифатий Стефанов

Рождение ребёнка
04.03.1902

Сын: Агурев Алексей Вонифатиев

Отец ребёнка: Агурев Вонифатий Стефанов

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