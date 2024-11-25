Мартынова (Мартынова) Евдокия
женский, родилась Неизвестно
Дети
Агурева (Агурева) Варвара Вонифатиева04.12.1886 г.р.
Агурев Алексей Вонифатиев04.03.1902 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.12.1886
Дочь: Агурева (Агурева) Варвара Вонифатиева
Отец ребёнка: Агурев Вонифатий Стефанов
Рождение ребёнка
04.03.1902
Сын: Агурев Алексей Вонифатиев
Отец ребёнка: Агурев Вонифатий Стефанов