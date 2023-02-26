Иванов Алексей Дмитриев
Место рожденияд.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения12.02.1913
Дата смерти07.06.1913
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1913
Отец: Осипенков Дмитрий Иванов
Мать: Анна Демидова
д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
07.06.1913
д.Марченки 1-е Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от коклюша