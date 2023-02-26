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Иванов Алексей Дмитриев

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Место рождения

д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

12.02.1913

Дата смерти

07.06.1913

Пол

Мужской

Отец

1883 г.р.

Мать

1891 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
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Место
Комментарий
Рождение
12.02.1913

Отец: Осипенков Дмитрий Иванов

Мать: Анна Демидова

д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
07.06.1913
д.Марченки 1-е Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от коклюша
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