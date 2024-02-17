Рудашенко Фёкла Мефодьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рудашенко Фёкла Мефодьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.01.1906 ст.

Сын: Рудашенко Пётр Тарасович

Отец ребёнка: Рудашенко Тарас Петрович

Торчилово, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
04.03.1910 ст.

Дочь: Рудашенко Зинаида Тарасовна

Отец ребёнка: Рудашенко Тарас Петрович

Торчилово, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
25.03.1913 ст.

Дочь: Рудашенко Мария Тарасовна

Отец ребёнка: Рудашенко Тарас Петрович

Торчилово, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
27.07.1914 ст.

Сын: Рудашенко Иван Тарасович

Отец ребёнка: Рудашенко Тарас Петрович

Торчилово, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рудашенко Тарас Петрович

Смерть
Неизвестно
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