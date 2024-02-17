Рудашенко Фёкла Мефодьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
12.01.1906 ст.
Отец ребёнка: Рудашенко Тарас Петрович
Торчилово, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
04.03.1910 ст.
Дочь: Рудашенко Зинаида Тарасовна
Отец ребёнка: Рудашенко Тарас Петрович
Торчилово, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
25.03.1913 ст.
Дочь: Рудашенко Мария Тарасовна
Отец ребёнка: Рудашенко Тарас Петрович
Торчилово, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
27.07.1914 ст.
Отец ребёнка: Рудашенко Тарас Петрович
Торчилово, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно