Сапуновъ Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сапуновъ Андрей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1757

Дата смерти

1783

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: Сапуновъ Маркъ

Мать: Сапунова Прасковья Федотова

Рождение ребёнка
1777

Дочь: Маресева Акулина

Мать ребёнка: Сапунова Фекла Сергеева

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1779

Сын: Сапуновъ Ефремъ

Мать ребёнка: Сапунова Фекла Сергеева

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Дарья

Мать ребёнка: Сапунова Фекла Сергеева

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сапунова Фекла Сергеева

Смерть
1783
Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
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