Сапуновъ Андрей
Место рожденияНе указано
Дата рождения1757
Дата смерти1783
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Отец: Сапуновъ Маркъ
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Маресева Акулина
Мать ребёнка: Сапунова Фекла Сергеева
Рождение ребёнка
1779
Сын: Сапуновъ Ефремъ
Мать ребёнка: Сапунова Фекла Сергеева
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Дарья
Мать ребёнка: Сапунова Фекла Сергеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сапунова Фекла Сергеева
Смерть
1783