Сапунова Фекла Сергеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1742
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Маресева Акулина
Отец ребёнка: Сапуновъ Андрей
Рождение ребёнка
1779
Сын: Сапуновъ Ефремъ
Отец ребёнка: Сапуновъ Андрей
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Дарья
Отец ребёнка: Сапуновъ Андрей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сапуновъ Андрей