Михаил Васильев
Место рождения
Дата рождения1850
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец: Василий Степанов
Мать: Авдотья Алексеева
Рождение ребёнка
07.03.1904
Сын: Степанов Алексей Михайлов
Мать ребёнка: Анна Тимофеева
Рождение ребёнка
16.02.1908
Дочь: Евдокия Михайлова
Мать ребёнка: Анна Тимофеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Тимофеева
Смерть
Неизвестно