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Михаил Васильев

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Место рождения

Согиницы, Подпорожский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: Василий Степанов

Мать: Авдотья Алексеева

Согиницы, Подпорожский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
07.03.1904

Сын: Степанов Алексей Михайлов

Мать ребёнка: Анна Тимофеева

Согиницы, Подпорожский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
16.02.1908

Дочь: Евдокия Михайлова

Мать ребёнка: Анна Тимофеева

Согиницы, Подпорожский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Тимофеева

Смерть
Неизвестно
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