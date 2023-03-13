Сазановъ Петръ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСазановъ Петръ

Сазановъ Петръ

avatar

Место рождения

Арзамасский уездъ, д. Сурковъ

Дата рождения

1744

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744

Отец: Сазановъ Егоръ

Мать: Сазанова Дарья Данилова

Арзамасский уездъ, д. Сурковъ
Рождение ребёнка
1778

Дочь: Татьяна

Мать ребёнка: Сазанова Прасковья Петрова

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Прасковья

Мать ребёнка: Сазанова Прасковья Петрова

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сазанова Прасковья Петрова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сазанова Анисья Михайлова

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close