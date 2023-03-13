Сазановъ Петръ
Место рожденияАрзамасский уездъ, д. Сурковъ
Дата рождения1744
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744
Отец: Сазановъ Егоръ
Мать: Сазанова Дарья Данилова
Арзамасский уездъ, д. Сурковъ
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Татьяна
Мать ребёнка: Сазанова Прасковья Петрова
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Прасковья
Мать ребёнка: Сазанова Прасковья Петрова
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно