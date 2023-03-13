Сазанова Дарья Данилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сазанова Дарья Данилова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1692

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1692 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1692

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1744

Сын: Сазановъ Петръ

Отец ребёнка: Сазановъ Егоръ

Арзамасский уездъ, д. Сурковъ
Рождение ребёнка
1751

Дочь: Татьяна

Отец ребёнка: Сазановъ Егоръ

Арзамасский уездъ, д. Сурковъ
Рождение ребёнка
1756

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Сазановъ Егоръ

Арзамасский уездъ, д. Сурковъ
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сазановъ Егоръ

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