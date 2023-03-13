Сазанова Дарья Данилова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1692
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1692
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1744
Сын: Сазановъ Петръ
Отец ребёнка: Сазановъ Егоръ
Арзамасский уездъ, д. Сурковъ
Рождение ребёнка
1751
Дочь: Татьяна
Отец ребёнка: Сазановъ Егоръ
Арзамасский уездъ, д. Сурковъ
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Сазановъ Егоръ
Арзамасский уездъ, д. Сурковъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сазановъ Егоръ