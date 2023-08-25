Фон Гротгус (Неклюдова) Елена Анатольевна 1892 — найти родственников по фамилии на Familio
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Фон Гротгус (Неклюдова) Елена Анатольевна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 1892

умерла 1930, Париж

Отец
Неклюдов Анатолий Васильевич04.04.1856 г.р.
Мать
Неклюдова (Безобразова) Надежда Васильевна17.02.1864 г.р.
Супруги
Фон Гротгус Гастон Генрихович04.07.1886 г.р.
Дети
Фон Гротгус Надежда Гастоновна03.09.1912 г.р.
Фон Гротгус Василий Гастонович1914 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: Неклюдов Анатолий Васильевич

Мать: Неклюдова (Безобразова) Надежда Васильевна

Бракосочетание
19.11.1911

Муж: Фон Гротгус Гастон Генрихович

Рождение ребёнка
03.09.1912

Дочь: Фон Гротгус Надежда Гастоновна

Отец ребёнка: Фон Гротгус Гастон Генрихович

Рождение ребёнка
1914

Сын: Фон Гротгус Василий Гастонович

Отец ребёнка: Фон Гротгус Гастон Генрихович

Рождение ребёнка
1916

Дочь: Фон Гротгус Мария Гастоновна

Отец ребёнка: Фон Гротгус Гастон Генрихович

Смерть
1930

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