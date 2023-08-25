Фон Гротгус (Неклюдова) Елена Анатольевна
женский, родилась 1892
умерла 1930, Париж
ОтецНеклюдов Анатолий Васильевич04.04.1856 г.р.
МатьНеклюдова (Безобразова) Надежда Васильевна17.02.1864 г.р.
Супруги
Фон Гротгус Гастон Генрихович04.07.1886 г.р.
Дети
Фон Гротгус Надежда Гастоновна03.09.1912 г.р.
Фон Гротгус Василий Гастонович1914 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Бракосочетание
19.11.1911
Рождение ребёнка
03.09.1912
Дочь: Фон Гротгус Надежда Гастоновна
Отец ребёнка: Фон Гротгус Гастон Генрихович
Рождение ребёнка
1914
Сын: Фон Гротгус Василий Гастонович
Отец ребёнка: Фон Гротгус Гастон Генрихович
Рождение ребёнка
1916
Дочь: Фон Гротгус Мария Гастоновна
Отец ребёнка: Фон Гротгус Гастон Генрихович
Смерть
1930