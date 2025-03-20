Петрищева Елена Николаевна 01.09.1823 — найти родственников по фамилии на Familio

Петрищева Елена Николаевна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 01.09.1823, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

умерла 05.12.1900, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Мать
Де Витт (Апраксина) Надежда Фёдоровна23.03.1877 г.р.
Отец
Петрищев Николай Иванович1790 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1823

Отец: Петрищев Николай Иванович

Мать: Де Витт (Апраксина) Надежда Фёдоровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Смерть
05.12.1900
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

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