Петрищева Елена Николаевна
женский, родилась 01.09.1823, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
умерла 05.12.1900, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
МатьДе Витт (Апраксина) Надежда Фёдоровна23.03.1877 г.р.
ОтецПетрищев Николай Иванович1790 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
01.09.1823
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
05.12.1900
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург