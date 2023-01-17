Богатёнкова (Трешина) Мария Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1938
Дата смерти2015
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.12.1963
Дочь: Митина Светлана Александровна
Отец ребёнка: Богатёнков Александр Дмитриевич
Рождение ребёнка
05.04.1967
Дочь: Борисенко Галина Александровна
Отец ребёнка: Богатёнков Александр Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2015