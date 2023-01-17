Богатёнкова (Трешина) Мария Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богатёнкова (Трешина) Мария Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1938

Дата смерти

2015

Пол

Женский

Добавил:

ВИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.12.1963

Дочь: Митина Светлана Александровна

Отец ребёнка: Богатёнков Александр Дмитриевич

Балаково, Балаковский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
05.04.1967

Дочь: Борисенко Галина Александровна

Отец ребёнка: Богатёнков Александр Дмитриевич

Балаково, Балаковский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Богатёнков Александр Дмитриевич

Балаково, Балаковский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
2015
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