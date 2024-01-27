Сысоев Susoev Савелий Ульянович
Место рожденияСеление Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Дата рождения1851
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1851
Отец: Сысоев Susoev Ульян Степанович
Мать: Сысоева Агафия
Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
Около 1870
Сын: Сысоев Григорий Савельевич
Мать ребёнка: ?
Russia Карская обл., с.Ново-Селим
Рождение ребёнка
Около 1872
Мать ребёнка: ?
Russia Карская обл., с.Ново-Селим
Смерть
Неизвестно