Сысоев Susoev Савелий Ульянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сысоев Susoev Савелий Ульянович

Место рождения

Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.

Дата рождения

1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: Сысоев Susoev Ульян Степанович

Мать: Сысоева Агафия

Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
Около 1870

Сын: Сысоев Григорий Савельевич

Мать ребёнка: ?

Russia Карская обл., с.Ново-Селим
Рождение ребёнка
Около 1872

Сын: Сысоев Семён Савельевич

Мать ребёнка: ?

Russia Карская обл., с.Ново-Селим
Смерть
Неизвестно
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