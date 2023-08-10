Павлюткина Нина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павлюткина Нина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Павлюткина) Елена Александровна

Отец ребёнка: Павлюткин Александр Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Павлюткин Сергей Александрович

Отец ребёнка: Павлюткин Александр Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Павлюткин Александр Михайлович

Смерть
Неизвестно

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