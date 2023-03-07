Шулепов Фирст Меркуриев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1774
Дата смертиПосле 1811
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1774
Рождение ребёнка
Около 1799
Мать ребёнка: Шулепова Марфа Мартынова
Рождение ребёнка
Около 1807
Дочь: Соломония Незаконнорожденная
Мать ребёнка: Шулепова Марфа Мартынова
Рождение ребёнка
Около 1811
Дочь: Дарья Фирстова
Мать ребёнка: Шулепова Марфа Мартынова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шулепова Марфа Мартынова
Работа или профессия
Неизвестно
солдат
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1811