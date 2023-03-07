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Шулепов Фирст Меркуриев

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Место рождения

Плетни, Глазовский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1774

Дата смерти

После 1811

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1774

Отец: Шулепов Меркурей Зиновьев

Мать: Шулепова Марфа Кириллова

Плетни, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1799

Сын: Шулепов Афанасий Фирстов

Мать ребёнка: Шулепова Марфа Мартынова

Плетни, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1807

Дочь: Соломония Незаконнорожденная

Мать ребёнка: Шулепова Марфа Мартынова

Плетни, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1811

Дочь: Дарья Фирстова

Мать ребёнка: Шулепова Марфа Мартынова

Плетни, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шулепова Марфа Мартынова

Работа или профессия
Неизвестно
солдат
Место жительства
Неизвестно
Плетни, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1811
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