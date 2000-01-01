Кузнецова Мария Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сандакова Клавдия Александровна
Отец ребёнка: Кузнецов Александр Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Демчик Александра Александровна
Отец ребёнка: Кузнецов Александр Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Личутина Надежда Александровна
Отец ребёнка: Кузнецов Александр Дмитриевич
Смерть
Неизвестно