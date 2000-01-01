Кузнецова Мария Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКузнецова Мария Тимофеевна

Кузнецова Мария Тимофеевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Качегов Тимофей Дмитриевич

Мать: Качегова Клавдия Матвеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сандакова Клавдия Александровна

Отец ребёнка: Кузнецов Александр Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузнецов Александр Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Демчик Александра Александровна

Отец ребёнка: Кузнецов Александр Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Личутина Надежда Александровна

Отец ребёнка: Кузнецов Александр Дмитриевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close