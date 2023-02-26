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Неучев Владимир Никитьев

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Место рождения

д.Карачево Перемышльского уезда

Дата рождения

1855

Дата смерти

14.06.1910

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: Неучев Никита

Мать: не указана

д.Карачево Перемышльского уезда
Рождение ребёнка
До 1888

Дочь: Бритова Федосья Владимирова

Мать ребёнка: ?

д.Карачево Перемышльского уезда
Рождение ребёнка
До 1888

Дочь: Анискина Христинья Владимирова

Мать ребёнка: ?

д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
До 1889

Дочь: Анна Владимирова

Мать ребёнка: ?

д.Карачево Перемышльского уезда
Смерть
14.06.1910
д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Причина смерти: убит грозно
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