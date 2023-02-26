Неучев Владимир Никитьев
Место рожденияд.Карачево Перемышльского уезда
Дата рождения1855
Дата смерти14.06.1910
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Отец: Неучев Никита
Мать: не указана
д.Карачево Перемышльского уезда
Рождение ребёнка
До 1888
Дочь: Бритова Федосья Владимирова
Мать ребёнка: ?
д.Карачево Перемышльского уезда
Рождение ребёнка
До 1888
Дочь: Анискина Христинья Владимирова
Мать ребёнка: ?
д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
До 1889
Дочь: Анна Владимирова
Мать ребёнка: ?
д.Карачево Перемышльского уезда
Смерть
14.06.1910
д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Причина смерти: убит грозно