Дориан (Мальцева) Тола (Капитолина) Сергеевна
женский, родилась 08.07.1839, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
умерла ?.01.1918, Третья Французская Республика
Супруги
Мещерский Николай Васильевич07.03.1837 г.р.
Дети
Мещерский Сергей Николаевич06.06.1860 г.р.
Мещерский Иван Николаевич02.09.1861 г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1839
Отец: не указан
Мать: не указана
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
1859
Рождение ребёнка
06.06.1860
Сын: Мещерский Сергей Николаевич
Отец ребёнка: Мещерский Николай Васильевич
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
02.09.1861
Сын: Мещерский Иван Николаевич
Отец ребёнка: Мещерский Николай Васильевич
Рождение ребёнка
1863
Дочь: Мещерская Елена Николаевна
Отец ребёнка: Мещерский Николай Васильевич
Рождение ребёнка
23.08.1873
Дочь: Мещерская Инна Николаевна
Отец ребёнка: Мещерский Николай Васильевич
Смерть
?.01.1918
Третья Французская Республика