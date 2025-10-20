Дориан (Мальцева) Тола (Капитолина) Сергеевна 08.07.1839 — найти родственников по фамилии на Familio
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Дориан (Мальцева) Тола (Капитолина) Сергеевна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 08.07.1839, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

умерла ?.01.1918, Третья Французская Республика

Супруги
Мещерский Николай Васильевич07.03.1837 г.р.
Дети
Мещерский Сергей Николаевич06.06.1860 г.р.
Мещерский Иван Николаевич02.09.1861 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1839

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Бракосочетание
1859

Муж: Мещерский Николай Васильевич

Рождение ребёнка
06.06.1860

Сын: Мещерский Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Мещерский Николай Васильевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

ЦГИА СПб. ф.19. оп.124. д.797. с. 909. Метрические книги Симеоновской церкви.

Рождение ребёнка
02.09.1861

Сын: Мещерский Иван Николаевич

Отец ребёнка: Мещерский Николай Васильевич

Рождение ребёнка
1863

Дочь: Мещерская Елена Николаевна

Отец ребёнка: Мещерский Николай Васильевич

Рождение ребёнка
23.08.1873

Дочь: Мещерская Инна Николаевна

Отец ребёнка: Мещерский Николай Васильевич

ЦГИА СПб. ф.19. оп.123. д.30. с. 27. Метрические книги церкви Александра Невского русского посольства в Париже

Смерть
?.01.1918
Третья Французская Республика

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