Ломарев Олег Викторович
Место рождения
Дата рождения23.08.1961
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1961
Рождение ребёнка
25.12.?
Дочь: Кузнецова (Ломарева) Евгения Олеговна
Мать ребёнка: Ломарева Татьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ломарева Татьяна
Рождение ребёнка
25.12.2003
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ломарева (Винокурова) Ольга Владимировна
Бракосочетание
05.10.2005
Рождение ребёнка
02.12.2005
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ломарева (Винокурова) Ольга Владимировна