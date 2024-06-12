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Ломарев Олег Викторович

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

23.08.1961

Пол

Мужской

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1961

Отец: Ломарев Виктор Степанович

Мать: Ломарева Елена Захаровна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
25.12.?

Дочь: Кузнецова (Ломарева) Евгения Олеговна

Мать ребёнка: Ломарева Татьяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ломарева Татьяна

Рождение ребёнка
25.12.2003

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ломарева (Винокурова) Ольга Владимировна

Мытищи, Мытищи, Московская область
Бракосочетание
05.10.2005

Жена: Ломарева (Винокурова) Ольга Владимировна

Рождение ребёнка
02.12.2005

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ломарева (Винокурова) Ольга Владимировна

Мытищи, Мытищи, Московская область

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