Волконская (Матюнина) Елизавета Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волконская (Матюнина) Елизавета Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.07.1886

Дочь: Волконская Мария Николаевна

Отец ребёнка: Волконский Николай Александрович

Рождение ребёнка
18.09.1892 ст.

Сын: Волконский Юрий Николаевич

Отец ребёнка: Волконский Николай Александрович

Ермолово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Волконский Николай Александрович

Смерть
Неизвестно
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