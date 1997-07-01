(Толоцкая) Евгения Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Толоцкая) Евгения Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.10.1917

Дата смерти

01.07.1997

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1917

Отец: не указан

Мать: не указана

Награда
1967
Рославль
Заслуженный учитель школы РСФСР
Смерть
01.07.1997
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