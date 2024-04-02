Саксина Стефанида (Степанида) Космина (Кузьмовна)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1873
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Наталия Яковлева
Отец ребёнка: Саксин Яков Афанасиев
Рождение ребёнка
19.05.1893
Отец ребёнка: Саксин Яков Афанасиев
Рождение ребёнка
11.06.1895
Дочь: Акилина (Акулина) Яковлева
Отец ребёнка: Саксин Яков Афанасиев
Рождение ребёнка
11.02.1898
Дочь: Агафия Яковлева
Отец ребёнка: Саксин Яков Афанасиев
Рождение ребёнка
1900
Отец ребёнка: Саксин Яков Афанасиев
Рождение ребёнка
01.08.1906
Дочь: Ольга Яковлева
Отец ребёнка: Саксин Яков Афанасиев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно