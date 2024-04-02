Саксина Стефанида (Степанида) Космина (Кузьмовна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Саксина Стефанида (Степанида) Космина (Кузьмовна)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1888

Дочь: Наталия Яковлева

Отец ребёнка: Саксин Яков Афанасиев

Рождение ребёнка
19.05.1893

Сын: Саксин Петр Яковлевич

Отец ребёнка: Саксин Яков Афанасиев

Рождение ребёнка
11.06.1895

Дочь: Акилина (Акулина) Яковлева

Отец ребёнка: Саксин Яков Афанасиев

Рождение ребёнка
11.02.1898

Дочь: Агафия Яковлева

Отец ребёнка: Саксин Яков Афанасиев

Рождение ребёнка
1900

Сын: Саксин Василий Яковлевич

Отец ребёнка: Саксин Яков Афанасиев

Рождение ребёнка
01.08.1906

Дочь: Ольга Яковлева

Отец ребёнка: Саксин Яков Афанасиев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Саксин Яков Афанасиев

Смерть
Неизвестно
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