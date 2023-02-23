Масикова Александра Антипова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Масикова Александра Антипова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1833

Сын: Масиков Антон Степанов

Отец ребёнка: Масиков Степан Петров

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Степанида Степанова

Отец ребёнка: Масиков Степан Петров

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1842

Сын: Масиков Иван Степанов

Отец ребёнка: Масиков Степан Петров

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
1858
Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
2 семья
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Масиков Степан Петров

Смерть
Неизвестно
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