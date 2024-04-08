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Дратцева Евдокия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1770

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дратцев Гаврила Алексеевич

Рождение ребёнка
1789

Дочь: Дратцева Васса Гаввриловна

Отец ребёнка: Дратцев Гаврила Алексеевич

Игнашино, Диево-Городищенская волость, Ярославский уезд
Рождение ребёнка
1792

Сын: Дратцев Петр Гаврилович

Отец ребёнка: Дратцев Гаврила Алексеевич

Игнашино, Диево-Городищенская волость, Ярославский уезд
Рождение ребёнка
1795

Сын: Дратцев Матвей Гаврилович

Отец ребёнка: Дратцев Гаврила Алексеевич

Игнашино, Диево-Городищенская волость, Ярославский уезд
Смерть
Неизвестно

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