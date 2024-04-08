Дратцева Евдокия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1770
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Дратцева Васса Гаввриловна
Отец ребёнка: Дратцев Гаврила Алексеевич
Рождение ребёнка
1792
Отец ребёнка: Дратцев Гаврила Алексеевич
Рождение ребёнка
1795
Сын: Дратцев Матвей Гаврилович
Отец ребёнка: Дратцев Гаврила Алексеевич
Смерть
Неизвестно