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Saueauk (Rägapart) Miina

Место рождения

Perila

Дата рождения

25.10.1869

Дата смерти

06.04.1953

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1834 г.р.

Муж

1859 г.р.

Дети

Добавил:

РА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1869

Отец: не указан

Мать: Räggapart/Parrikas (Sulla) Krõõt

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.12.1892

Сын: Rägapart Kristof

Отец ребёнка: Saueauk Hindrek

Бракосочетание
15.10.1895

Муж: Saueauk Hindrek

Рождение ребёнка
30.05.1896

Дочь: Teder (Saueauk) Leena

Отец ребёнка: Saueauk Hindrek

Рождение ребёнка
05.01.1898

Дочь: Puurland / Puulaid (Saueauk) Juuli

Отец ребёнка: Saueauk Hindrek

Рождение ребёнка
29.01.1900

Дочь: Tiidemaa ← Dietemann (Saueauk) Marie

Отец ребёнка: Saueauk Hindrek

Рождение ребёнка
28.07.1901

Дочь: Tamm (Saueauk) Anna

Отец ребёнка: Saueauk Hindrek

Рождение ребёнка
16.10.1903

Дочь: Saueauk (Saueauk) Lovise

Отец ребёнка: Saueauk Hindrek

Рождение ребёнка
29.09.1908

Сын: Saueauk Hans

Отец ребёнка: Saueauk Hindrek

Рождение ребёнка
10.07.1910

Сын: Saueauk Henrich

Отец ребёнка: Saueauk Hindrek

Смерть
06.04.1953
Похороны
12.04.1953

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