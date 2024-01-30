Saueauk (Rägapart) Miina
Место рожденияPerila
Дата рождения25.10.1869
Дата смерти06.04.1953
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1869
Отец: не указан
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.12.1892
Сын: Rägapart Kristof
Отец ребёнка: Saueauk Hindrek
Бракосочетание
15.10.1895
Муж: Saueauk Hindrek
Рождение ребёнка
30.05.1896
Дочь: Teder (Saueauk) Leena
Отец ребёнка: Saueauk Hindrek
Рождение ребёнка
05.01.1898
Дочь: Puurland / Puulaid (Saueauk) Juuli
Отец ребёнка: Saueauk Hindrek
Рождение ребёнка
29.01.1900
Дочь: Tiidemaa ← Dietemann (Saueauk) Marie
Отец ребёнка: Saueauk Hindrek
Рождение ребёнка
28.07.1901
Дочь: Tamm (Saueauk) Anna
Отец ребёнка: Saueauk Hindrek
Рождение ребёнка
16.10.1903
Дочь: Saueauk (Saueauk) Lovise
Отец ребёнка: Saueauk Hindrek
Рождение ребёнка
29.09.1908
Сын: Saueauk Hans
Отец ребёнка: Saueauk Hindrek
Рождение ребёнка
10.07.1910
Сын: Saueauk Henrich
Отец ребёнка: Saueauk Hindrek
Смерть
06.04.1953
Похороны
12.04.1953