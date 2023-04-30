Ладейщикова Александра Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Около 1868 ст.
Травники, Чебаркульский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
12.01.1879 ст.
Сын: Ладейщиков Афанасий Никифорович
Отец ребёнка: Владейщиков Никифор Андреев
Старикова, Каменский, Свердловская область
Смерть
Неизвестно