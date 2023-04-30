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Ладейщикова Александра Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

OV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1868 ст.

Муж: Владейщиков Никифор Андреев

Травники, Чебаркульский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
12.01.1879 ст.

Сын: Ладейщиков Афанасий Никифорович

Отец ребёнка: Владейщиков Никифор Андреев

Старикова, Каменский, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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