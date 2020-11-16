Антонова Ххх Нина Борисовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1942
Дата смерти16.11.2020
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1942
Отец: Борис
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
16.11.2020
Причина смерти: положили в больницу делать операцию на коленном суставе, заразилась ковидом