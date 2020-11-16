Антонова Ххх Нина Борисовна 1942 — найти родственников по фамилии на Familio
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Антонова Ххх Нина Борисовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1942

Дата смерти

16.11.2020

Пол

Женский

Отец

Мать

1911 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1942

Отец: Борис

Мать: (Сачкова) Евдокия Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
16.11.2020
Причина смерти: положили в больницу делать операцию на коленном суставе, заразилась ковидом

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