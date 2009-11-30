Челомбицкая (Федусь) Татьяна Евгеньевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.08.1963
Дата смерти30.11.2009
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1963
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гурковская Челомбицкая Надежда Викторовн
Отец ребёнка: Челомбицкий Виктор Алексеевич
Рождение ребёнка
10.08.1983
Сын: Челомбицкий Виктор Викторович
Отец ребёнка: Челомбицкий Виктор Алексеевич
Рождение ребёнка
22.03.1986
Дочь: Житная (Челомбицкая) Наталья Викторовна
Отец ребёнка: Челомбицкий Виктор Алексеевич
Рождение ребёнка
07.01.1988
Дочь: Перевозникова (Челомбицкая) Елена Викторовна
Отец ребёнка: Челомбицкий Виктор Алексеевич
Рождение ребёнка
03.07.1990
Дочь: Лебедь (Челомбицкая) Людмила Викторовна
Отец ребёнка: Челомбицкий Виктор Алексеевич
Смерть
30.11.2009