Челомбицкая (Федусь) Татьяна Евгеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧеломбицкая (Федусь) Татьяна Евгеньевна

Челомбицкая (Федусь) Татьяна Евгеньевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.08.1963

Дата смерти

30.11.2009

Пол

Женский

Добавил:

ЕЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1963

Отец: Федусь Евгений Стефанович

Мать: Федусь (Склярова) Прасковья Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Челомбицкий Виктор Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гурковская Челомбицкая Надежда Викторовн

Отец ребёнка: Челомбицкий Виктор Алексеевич

Рождение ребёнка
10.08.1983

Сын: Челомбицкий Виктор Викторович

Отец ребёнка: Челомбицкий Виктор Алексеевич

Рождение ребёнка
22.03.1986

Дочь: Житная (Челомбицкая) Наталья Викторовна

Отец ребёнка: Челомбицкий Виктор Алексеевич

Рождение ребёнка
07.01.1988

Дочь: Перевозникова (Челомбицкая) Елена Викторовна

Отец ребёнка: Челомбицкий Виктор Алексеевич

Рождение ребёнка
03.07.1990

Дочь: Лебедь (Челомбицкая) Людмила Викторовна

Отец ребёнка: Челомбицкий Виктор Алексеевич

Смерть
30.11.2009

Мы используем куки для улучшения работы сайта.