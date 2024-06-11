Протасова (Раздобарина) Евдокия Михайловна 24.02.1895 — найти родственников по фамилии на Familio
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Протасова (Раздобарина) Евдокия Михайловна

Место рождения

Стрелецкая Слобода, Липецкий уезд, Тамбовская губерния

Дата рождения

24.02.1895

Дата смерти

15.01.1953

Пол

Женский

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1895

Отец: Раздобарин Михаил Николаев

Мать: Раздобарина (Подмаркова) Елена Степанова

Стрелецкая Слобода, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Протасов Павел Михайлович

Отец ребёнка: Протасов Михаил Петрович

Упоминание
Неизвестно
Ф.273.Оп.2.Д.46, 1914г. | запись о бракосочетании Протасова М.П. и Раздобариной Е.М. | л.92-93
Упоминание
Неизвестно
Ф.273.Оп.2.Д.28, 1895г. | запись о рождении Протасовой (Раздобариной) Е.М. | л.86-87
Работа или профессия
Неизвестно
домохозяйка
Место жительства
Неизвестно
Лебедянь, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Крещение
25.02.1895
Лебедянь, Липецк
Бракосочетание
26.01.1914

Муж: Протасов Михаил Петрович

Лебедянь, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Ф.273.Оп.2.Д.46, 1914г. | запись о бракосочетании Протасова М.П. и Раздобариной Е.М. | л.92-об.93.
Рождение ребёнка
24.02.1916

Дочь: Лошакова (Протасова) Лидия Михайловна

Отец ребёнка: Протасов Михаил Петрович

Рождение ребёнка
07.08.1918

Дочь: Маркелова (Протасова) Вера Михайловна

Отец ребёнка: Протасов Михаил Петрович

Подмонастырская Слобода, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1920

Дочь: Симакова (Протасова) Любовь Михайловна

Отец ребёнка: Протасов Михаил Петрович

Рождение ребёнка
1923

Сын: Протасов Константин Михайлович

Отец ребёнка: Протасов Михаил Петрович

Рождение ребёнка
05.07.1926

Дочь: Кострицына (Протасова) Надежда Михайловна

Отец ребёнка: Протасов Михаил Петрович

Рождение ребёнка
1940

Сын: Протасов Илья Михайлович

Отец ребёнка: Протасов Михаил Петрович

Лебедянь, Липецк
Смерть
15.01.1953
Кузнецкая Слобода, Липецкий уезд, Тамбовская губерния

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