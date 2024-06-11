Протасова (Раздобарина) Евдокия Михайловна
Место рождения
Дата рождения24.02.1895
Дата смерти15.01.1953
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1895
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Протасов Павел Михайлович
Отец ребёнка: Протасов Михаил Петрович
Упоминание
Неизвестно
Ф.273.Оп.2.Д.46, 1914г. | запись о бракосочетании Протасова М.П. и Раздобариной Е.М. | л.92-93
Упоминание
Неизвестно
Ф.273.Оп.2.Д.28, 1895г. | запись о рождении Протасовой (Раздобариной) Е.М. | л.86-87
Работа или профессия
Неизвестно
домохозяйка
Место жительства
Неизвестно
Крещение
25.02.1895
Лебедянь, Липецк
Бракосочетание
26.01.1914
Ф.273.Оп.2.Д.46, 1914г. | запись о бракосочетании Протасова М.П. и Раздобариной Е.М. | л.92-об.93.
Рождение ребёнка
24.02.1916
Дочь: Лошакова (Протасова) Лидия Михайловна
Отец ребёнка: Протасов Михаил Петрович
Рождение ребёнка
07.08.1918
Дочь: Маркелова (Протасова) Вера Михайловна
Отец ребёнка: Протасов Михаил Петрович
Подмонастырская Слобода, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Симакова (Протасова) Любовь Михайловна
Отец ребёнка: Протасов Михаил Петрович
Рождение ребёнка
1923
Сын: Протасов Константин Михайлович
Отец ребёнка: Протасов Михаил Петрович
Рождение ребёнка
05.07.1926
Дочь: Кострицына (Протасова) Надежда Михайловна
Отец ребёнка: Протасов Михаил Петрович
Рождение ребёнка
1940
Отец ребёнка: Протасов Михаил Петрович
Лебедянь, Липецк
Смерть
15.01.1953
Кузнецкая Слобода, Липецкий уезд, Тамбовская губерния