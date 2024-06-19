Зверев Гордей Иванович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1889
Сын: Зверев Архип Гордеев
Мать ребёнка: Зверева Зиновья Спиридоновна
Рождение ребёнка
1894
Мать ребёнка: Зверева Зиновья Спиридоновна
Рождение ребёнка
23.12.1897
Мать ребёнка: Зверева Зиновья Спиридоновна
Рождение ребёнка
11.05.1904
Мать ребёнка: Зверева Зиновья Спиридоновна
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1904 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3348]
Рождение ребёнка
08.11.1907
Дочь: Зверева Анна Гордеевна
Мать ребёнка: Зверева Зиновья Спиридоновна
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1907 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3352]
Смерть
Неизвестно