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Зверев Гордей Иванович

Место рождения

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зверева Зиновья Спиридоновна

Рождение ребёнка
1889

Сын: Зверев Архип Гордеев

Мать ребёнка: Зверева Зиновья Спиридоновна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1894

Сын: Зверев Андрей Гордеевич

Мать ребёнка: Зверева Зиновья Спиридоновна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
23.12.1897

Сын: Зверев Николай Гордеевич

Мать ребёнка: Зверева Зиновья Спиридоновна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
11.05.1904

Сын: Зверева Елена Гордеевна

Мать ребёнка: Зверева Зиновья Спиридоновна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1904 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3348]
Рождение ребёнка
08.11.1907

Дочь: Зверева Анна Гордеевна

Мать ребёнка: Зверева Зиновья Спиридоновна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1907 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3352]
Смерть
Неизвестно

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