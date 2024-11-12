Салищев Юрий Кириллович
мужской, родился 03.09.1932, Смоленская область, РСФСР
умер 11.06.2014, Королёв, Королев, Московская область
ОтецСалищев Кирилл Николаевич19.02.1910 г.р.
МатьСалищева (Андреева) Наталья Васильевна08.09.1913 г.р.
Супруги
Беликова Нина Владимировна11.04.1937 г.р.
Дети
Аникина (Саличева) Елена ЮрьевнаНеизвестно г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
03.09.1932
Смоленская область, РСФСР
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Аникина (Саличева) Елена Юрьевна
Мать ребёнка: Беликова Нина Владимировна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
11.06.2014
Королёв, Королев, Московская область