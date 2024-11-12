Салищев Юрий Кириллович 03.09.1932 — найти родственников по фамилии на Familio
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Салищев Юрий Кириллович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 03.09.1932, Смоленская область, РСФСР

умер 11.06.2014, Королёв, Королев, Московская область

Отец
Салищев Кирилл Николаевич19.02.1910 г.р.
Мать
Салищева (Андреева) Наталья Васильевна08.09.1913 г.р.
Супруги
Беликова Нина Владимировна11.04.1937 г.р.
Дети
Аникина (Саличева) Елена ЮрьевнаНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1932

Отец: Салищев Кирилл Николаевич

Мать: Салищева (Андреева) Наталья Васильевна

Смоленская область, РСФСР

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аникина (Саличева) Елена Юрьевна

Мать ребёнка: Беликова Нина Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Беликова Нина Владимировна

Смерть
11.06.2014
Королёв, Королев, Московская область

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