Крюкова Марья Михайловна 1680 — найти родственников по фамилии на Familio

Крюкова Марья Михайловна

Автор
ОД
Долгушева О.

женский, родилась 1680

умерла Неизвестно

Супруги
Крюков Дмитрий Емельянович1668 г.р.
Дети
Крюков Никифор Дмитриевич1702 г.р.
(Крюкова) Меланья Дмитриевна1706 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1680

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Крюков Дмитрий Емельянович

Рождение ребёнка
1702

Сын: Крюков Никифор Дмитриевич

Отец ребёнка: Крюков Дмитрий Емельянович

Рождение ребёнка
1706

Дочь: (Крюкова) Меланья Дмитриевна

Отец ребёнка: Крюков Дмитрий Емельянович

Смерть
Неизвестно

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