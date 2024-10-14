Крюкова Марья Михайловна
женский, родилась 1680
умерла Неизвестно
Супруги
Крюков Дмитрий Емельянович1668 г.р.
Дети
Крюков Никифор Дмитриевич1702 г.р.
(Крюкова) Меланья Дмитриевна1706 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1680
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1702
Сын: Крюков Никифор Дмитриевич
Отец ребёнка: Крюков Дмитрий Емельянович
Рождение ребёнка
1706
Дочь: (Крюкова) Меланья Дмитриевна
Отец ребёнка: Крюков Дмитрий Емельянович
Смерть
Неизвестно