Сиднев Михаил Михайлович
Место рождения
Дата рождения21.11.1898 ст.
Дата смерти18.08.1901 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Рождение
21.11.1898 ст.
дата крещения - 21.11.1898 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - села Рождествина крестьянский сын Николай Иоаннович Сиднев Источник: ГАЯО Метриче... Показать все
Смерть
18.08.1901 ст.
дата погребения - 20.08.1901 место смерти - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния возраст - 3 причина - от кашля Источник: ГАЯО Метрические книги церквей сел Переславского уезда за 19... Показать все