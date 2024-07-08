Сиднев Михаил Михайлович 21.11.1898 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Сиднев Михаил Михайлович

Место рождения

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

21.11.1898 ст.

Дата смерти

18.08.1901 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
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Место
Комментарий
Рождение
21.11.1898 ст.

Отец: Сиднев Михаил Иванович

Мать: Сиднева (Предп Бурлова) Ксения Николаевна

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 21.11.1898 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - села Рождествина крестьянский сын Николай Иоаннович Сиднев Источник: ГАЯО Метриче... Показать все
Смерть
18.08.1901 ст.
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата погребения - 20.08.1901 место смерти - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния возраст - 3 причина - от кашля Источник: ГАЯО Метрические книги церквей сел Переславского уезда за 19... Показать все

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