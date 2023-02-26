Варвара Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1896
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1896
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.12.1911
Сын: Пётр Яковлев
Отец ребёнка: Яков Евдокимов
Рождение ребёнка
20.05.1915
Дочь: Елена Яковлева
Отец ребёнка: Яков Евдокимов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Яков Евдокимов
Смерть
Неизвестно