Козловский Феликс Феликсович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.10.1910 ст.
Дочь: Козловская Анна Феликсовна
Мать ребёнка: Круглик Анастасия Иосифовна
Рождение ребёнка
17.11.1915 ст.
Сын: Козловский Владислав Феликсович
Мать ребёнка: Круглик Анастасия Иосифовна
Рождение ребёнка
19.12.1919
Сын: Козловский Виталий Феликсович
Мать ребёнка: Круглик Анастасия Иосифовна
Смерть
Неизвестно