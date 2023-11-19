Козловский Феликс Феликсович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козловский Феликс Феликсович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Круглик Анастасия Иосифовна

Рождение ребёнка
27.10.1910 ст.

Дочь: Козловская Анна Феликсовна

Мать ребёнка: Круглик Анастасия Иосифовна

Судоль, Борисовский район, Минская область
Рождение ребёнка
17.11.1915 ст.

Сын: Козловский Владислав Феликсович

Мать ребёнка: Круглик Анастасия Иосифовна

Судоль, Борисовский район, Минская область
Рождение ребёнка
19.12.1919

Сын: Козловский Виталий Феликсович

Мать ребёнка: Круглик Анастасия Иосифовна

Судоль, Борисовский район, Минская область
Смерть
Неизвестно

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