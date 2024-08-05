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Богомольцев Федор Павлович

Место рождения

Фурманы, Лесковичская волость, Витебский уезд

Дата рождения

1876

Дата смерти

09.04.1947

Пол

Мужской

Добавил:

ТЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: Богомольцев Павел

Мать: Богомольцева Жена

Фурманы, Лесковичская волость, Витебский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Богомольцев Владимир Федорович

Мать ребёнка: Богомольцева (Самуйлова) Дарья Амосовна

Сиротино, Шумилинский район, Витебская область
Рождение ребёнка
11.06.1932

Дочь: Яковлева (Богомольцева) Нина Федоровна

Мать ребёнка: Богомольцева (Самуйлова) Дарья Амосовна

Фурманы, Лесковичская волость, Витебский уезд
Смерть
09.04.1947
Шумилино, Шумилинский район, Витебская область

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