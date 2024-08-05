Богомольцев Федор Павлович
Место рождения
Дата рождения1876
Дата смерти09.04.1947
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: Богомольцев Павел
Мать: Богомольцева Жена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Богомольцев Владимир Федорович
Мать ребёнка: Богомольцева (Самуйлова) Дарья Амосовна
Сиротино, Шумилинский район, Витебская область
Рождение ребёнка
11.06.1932
Дочь: Яковлева (Богомольцева) Нина Федоровна
Мать ребёнка: Богомольцева (Самуйлова) Дарья Амосовна
Смерть
09.04.1947
Шумилино, Шумилинский район, Витебская область