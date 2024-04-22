Тюменцев Дмитрий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тюменцев Дмитрий Николаевич

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Место рождения

Стрижево, Карташевская волость, Тарский уезд

Дата рождения

23.09.1972

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1972

Отец: Тюменцев Николай Васильевич

Мать: Тюменцева Тамара Дмитриевна

Стрижево, Карташевская волость, Тарский уезд
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