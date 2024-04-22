Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Услуги
Главная
Люди
Тюменцев Дмитрий Николаевич
Тюменцев Дмитрий Николаевич
Написать автору
Древо
Место рождения
Стрижево
, Карташевская волость, Тарский уезд
Дата рождения
23.09.1972
Пол
Мужской
Отец
Тюменцев Николай Васильевич
1939 г.р.
Мать
Тюменцева Тамара Дмитриевна
1941 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АП
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1972
Отец:
Тюменцев Николай Васильевич
Мать:
Тюменцева Тамара Дмитриевна
Стрижево
, Карташевская волость, Тарский уезд
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия