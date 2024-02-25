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Петухова Галина Ефимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.02.1953

Пол

Женский

Добавил:

КИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1953

Отец: Петухов Ефим Иванович

Мать: Петухова Александра Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванов Владимир Прокопьевич

Рождение ребёнка
01.02.1974

Сын: Иванов Александр Владимирович

Отец ребёнка: Иванов Владимир Прокопьевич

Ак-Довурак, город Ак-Довурак, Республика Тыва
Рождение ребёнка
05.09.1976

Сын: Иванов Виктор Владимирович

Отец ребёнка: Иванов Владимир Прокопьевич

Рождение ребёнка
14.08.1978

Дочь: Астраханцева (Иванова) Наталья Владимировна

Отец ребёнка: Иванов Владимир Прокопьевич

Рождение ребёнка
02.04.1980

Сын: Иванов Константин Владимирович

Отец ребёнка: Иванов Владимир Прокопьевич

Кызыл, город Кызыл, Республика Тыва

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