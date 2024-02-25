Петухова Галина Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.02.1953
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1953
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.02.1974
Сын: Иванов Александр Владимирович
Отец ребёнка: Иванов Владимир Прокопьевич
Ак-Довурак, город Ак-Довурак, Республика Тыва
Рождение ребёнка
05.09.1976
Сын: Иванов Виктор Владимирович
Отец ребёнка: Иванов Владимир Прокопьевич
Рождение ребёнка
14.08.1978
Дочь: Астраханцева (Иванова) Наталья Владимировна
Отец ребёнка: Иванов Владимир Прокопьевич
Рождение ребёнка
02.04.1980
Сын: Иванов Константин Владимирович
Отец ребёнка: Иванов Владимир Прокопьевич
Кызыл, город Кызыл, Республика Тыва