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Горбунов Егор Дмитриевич

Место рождения

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

Около 1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1842

Отец: Горбунов Дмитрий Максимович

Мать: Горбунова Авдотья Васильевна

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1857
Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
До 1865

Жена: Горбунова Анна Арсеньевна

Рождение ребёнка
06.01.1866 ст.

Дочь: Марионилла Егоровна

Мать ребёнка: Горбунова Анна Арсеньевна

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
26.08.1870 ст.

Дочь: Наталья Егоровна

Мать ребёнка: Горбунова Анна Арсеньевна

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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