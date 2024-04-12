Горбунов Егор Дмитриевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1842
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1842
Место жительства
1857
Бракосочетание
До 1865
Рождение ребёнка
06.01.1866 ст.
Дочь: Марионилла Егоровна
Мать ребёнка: Горбунова Анна Арсеньевна
Рождение ребёнка
26.08.1870 ст.
Дочь: Наталья Егоровна
Мать ребёнка: Горбунова Анна Арсеньевна
Смерть
Неизвестно