(Коновалова Conovaloff) Anna Yacov — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Коновалова Conovaloff) Anna Yacov

Место рождения

Phoenix, Maricopa, Arizona, USA

Дата рождения

24.11.1923

Дата смерти

2014

Пол

Женский

Отец

1887 г.р.

Мать

1886 г.р.

Муж

1915 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1923

Отец: Коновалов Conovaloff Яков Jacob Данилович Daniel

Мать: Alice Efim

Phoenix, Maricopa, Arizona, USA
Место жительства
1930
Marital Status: Single; Relation to Head: Daughter, Orme, Maricopa, Arizona, USA
Место жительства
1935
Рождение ребёнка
07.08.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Воронин Varonin Alex Joseph

Los Angeles, California
Рождение ребёнка
22.11.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Воронин Varonin Alex Joseph

Место жительства
1952
Montebello, California, USA
Место жительства
1954
Los Angeles, California, USA
Место жительства
1968
Glendale, Arizona, USA
Место жительства
01.12.2002
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Воронин Varonin Alex Joseph

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Воронин Varonin Alex Joseph

Место жительства
Неизвестно
Смерть
2014
California, United States
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