(Коновалова Conovaloff) Anna Yacov
Место рожденияPhoenix, Maricopa, Arizona, USA
Дата рождения24.11.1923
Дата смерти2014
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1923
Phoenix, Maricopa, Arizona, USA
Место жительства
1930
Marital Status: Single; Relation to Head: Daughter, Orme, Maricopa, Arizona, USA
Место жительства
1935
Рождение ребёнка
07.08.1945
Los Angeles, California
Рождение ребёнка
22.11.1950
Место жительства
1952
Montebello, California, USA
Место жительства
1954
Los Angeles, California, USA
Место жительства
1968
Glendale, Arizona, USA
Место жительства
01.12.2002
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
2014
California, United States