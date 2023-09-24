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Наседкин Виктор Афанасьевич

Место рождения

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1919 г.р.

Мать

1925 г.р.

Дети

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Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Наседкин Афанасий Руфович

Мать: Наседкина (Бумажкина) Елена Флегонтовна

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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