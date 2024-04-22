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(Вихарева) Ирина Никитична

Место рождения

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

04.05.1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1862

Отец: Вихарев Никита Андреевич

Мать: Вихарева Акилина Михайловна

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Крещение
17.05.1862
Верх-Ирмень, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Крещение проходило в церкви имени Святого Пророка Божьего Ильи. Крестил священник Илья Изосимов, пономарь Николай Россов. Крёстный - житель деревни Верх-Чик, крестьянин Алексей Михайлович Каликин (род... Показать все
Смерть
Неизвестно
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