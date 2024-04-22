(Вихарева) Ирина Никитична
Место рождения
Дата рождения04.05.1862
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1862
Крещение
17.05.1862
Верх-Ирмень, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Крещение проходило в церкви имени Святого Пророка Божьего Ильи. Крестил священник Илья Изосимов, пономарь Николай Россов. Крёстный - житель деревни Верх-Чик, крестьянин Алексей Михайлович Каликин (род... Показать все
Смерть
Неизвестно