Тимофей Власов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимофей Власов

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Место рождения

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

До 1877 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1861

Отец: ?

Мать: ?

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.06.1896

Сын: Пётр Тимофеев

Мать ребёнка: Дария Филиппова

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.12.1898

Сын: Павел Тимофеев

Мать ребёнка: Дария Филиппова

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дария Филиппова

Смерть
Неизвестно
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