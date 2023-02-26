Тимофей Власов
Место рожденияд.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1861
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
11.06.1896
Сын: Пётр Тимофеев
Мать ребёнка: Дария Филиппова
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.12.1898
Сын: Павел Тимофеев
Мать ребёнка: Дария Филиппова
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дария Филиппова
Смерть
Неизвестно