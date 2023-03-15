Potocki z Podhajec herbu Pilawa (srebrna) (ks. Sanguszko-Kowelska herbu Pogoń Litewska) Maria Klementyna — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Potocki z Podhajec herbu Pilawa (srebrna) (ks. Sanguszko-Kowelska herbu Pogoń Litewska) Maria Klementyna

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Место рождения

Sławuta, UA, Ukraina

Дата рождения

31.03.1830

Дата смерти

17.10.1903

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1830

Отец: Ks. Sanguszko-Kowelski Herbu Pogoń Litewska Roman Stanisław

Мать: Sanguszko-Kowelski H. Pogoń Litewska Natalia

Sławuta, UA, Ukraina
Смерть
17.10.1903
Львов, Львівська область
Похороны
Неизвестно
mauzoleum Potockich w Łańcucie
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