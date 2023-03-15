Potocki z Podhajec herbu Pilawa (srebrna) (ks. Sanguszko-Kowelska herbu Pogoń Litewska) Maria Klementyna
Место рожденияSławuta, UA, Ukraina
Дата рождения31.03.1830
Дата смерти17.10.1903
ПолЖенский
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
31.03.1830
Отец: Ks. Sanguszko-Kowelski Herbu Pogoń Litewska Roman Stanisław
Sławuta, UA, Ukraina
Смерть
17.10.1903
Львов, Львівська область
Похороны
Неизвестно
mauzoleum Potockich w Łańcucie