Вощинин Константин Алексеевич 1904 — найти родственников по фамилии на Familio
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Вощинин Константин Алексеевич

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 1904

умер 1942, Енисейск, город Енисейск, Красноярский край

Отец
Вощинин Алексей Константинович1875 г.р.
Мать
Вощинина (Жемчужникова) Мария Александровна1875 г.р.
Супруги
Вощинина (Загорская) Екатерина Владимировна1917 г.р.
Дети
Павлова (Вощинина) Татьяна КонстантиновнаОколо 1937 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: Вощинин Алексей Константинович

Мать: Вощинина (Жемчужникова) Мария Александровна

Рождение ребёнка
Около 1937

Дочь: Павлова (Вощинина) Татьяна Константиновна

Мать ребёнка: Вощинина (Загорская) Екатерина Владимировна

Бракосочетание
29.08.1937

Жена: Вощинина (Загорская) Екатерина Владимировна

Резекне, Rēzekne

Смерть
1942
Енисейск, город Енисейск, Красноярский край

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