Вощинин Константин Алексеевич
мужской, родился 1904
умер 1942, Енисейск, город Енисейск, Красноярский край
ОтецВощинин Алексей Константинович1875 г.р.
МатьВощинина (Жемчужникова) Мария Александровна1875 г.р.
Супруги
Дети
Павлова (Вощинина) Татьяна КонстантиновнаОколо 1937 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Рождение ребёнка
Около 1937
Дочь: Павлова (Вощинина) Татьяна Константиновна
Мать ребёнка: Вощинина (Загорская) Екатерина Владимировна
Бракосочетание
29.08.1937
Резекне, Rēzekne
Смерть
1942
Енисейск, город Енисейск, Красноярский край