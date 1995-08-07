Аскеров Гумбат Гара Оглы
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.09.1959
Дата смерти07.08.1995
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1959
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
26.03.1983
Рождение ребёнка
18.06.1983
Дочь: Романовская Евгения Гумбатовна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
18.06.1983
Дочь: Романовская Евгения Гумбатовна
Мать ребёнка: Аскерова Евгения Анатольевна
Смерть
07.08.1995