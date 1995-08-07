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Аскеров Гумбат Гара Оглы

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.09.1959

Дата смерти

07.08.1995

Пол

Мужской

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1959

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
26.03.1983

Жена: Аскерова Евгения Анатольевна

Рождение ребёнка
18.06.1983

Дочь: Романовская Евгения Гумбатовна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
18.06.1983

Дочь: Романовская Евгения Гумбатовна

Мать ребёнка: Аскерова Евгения Анатольевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
07.08.1995
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