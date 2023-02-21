Дулин Федор Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дулин Федор Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Уехал к дочере от первого брака в Бийск и там умер, там похоронен
Рождение ребёнка
20.04.1935

Сын: Дулин Василий Федорович

Мать ребёнка: Ульяна Трофимовна

Смидович, Смидовичский муниципальный район, Еврейская автономная область
Смерть
Неизвестно
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