Дулин Федор Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Уехал к дочере от первого брака в Бийск и там умер, там похоронен
Рождение ребёнка
20.04.1935
Мать ребёнка: Ульяна Трофимовна
Смидович, Смидовичский муниципальный район, Еврейская автономная область
Смерть
Неизвестно