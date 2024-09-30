Матикайнен Ида Адамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матикайнен Ида Адамовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.07.1920

Дата смерти

03.12.1990

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1920

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Матикайнен) Ирья Анатольевна

Отец ребёнка: Матикайнен Тойво Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Матикайнен Рейно Анатольевич

Отец ребёнка: Матикайнен Тойво Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Матикайнен Тойво Петрович

Смерть
03.12.1990

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