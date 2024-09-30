Матикайнен Ида Адамовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.07.1920
Дата смерти03.12.1990
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1920
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Матикайнен) Ирья Анатольевна
Отец ребёнка: Матикайнен Тойво Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Матикайнен Рейно Анатольевич
Отец ребёнка: Матикайнен Тойво Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
03.12.1990