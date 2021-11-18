Назаренко Татьяна Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.01.1916
Дата смерти11.10.1987
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1916
Рождение ребёнка
26.09.1938
Дочь: Назаренко Алла Максимовна
Отец ребёнка: Назаренко Максим Васильевич
Рождение ребёнка
08.10.1944
Дочь: Макаренко Валентина Максимовна
Отец ребёнка: Назаренко Максим Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Назаренко Владимир Максимович
Отец ребёнка: Назаренко Максим Васильевич
Смерть
11.10.1987