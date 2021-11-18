Назаренко Татьяна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Назаренко Татьяна Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.01.1916

Дата смерти

11.10.1987

Пол

Женский

Добавил:

ЕО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1916

Отец: Ткаченко Петр Терентьевич

Мать: Ткаченко Анастасия Сергеевна

Рождение ребёнка
26.09.1938

Дочь: Назаренко Алла Максимовна

Отец ребёнка: Назаренко Максим Васильевич

Рождение ребёнка
08.10.1944

Дочь: Макаренко Валентина Максимовна

Отец ребёнка: Назаренко Максим Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Назаренко Владимир Максимович

Отец ребёнка: Назаренко Максим Васильевич

Смерть
11.10.1987
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