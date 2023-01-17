Огурцова Лукерья Тихоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Огурцова Лукерья Тихоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1863

Сын: Огурцов Иван Парфенович

Отец ребёнка: Огурцов Парфен Трофимович

Черемисино, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1875

Сын: Огурцов Василий Парфенович

Отец ребёнка: Огурцов Парфен Трофимович

Черемисино, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1881

Сын: Огурцов Евфрем Парфенович

Отец ребёнка: Огурцов Парфен Трофимович

Черемисино, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Огурцов Парфен Трофимович

Смерть
Неизвестно
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