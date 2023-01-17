Огурцова Лукерья Тихоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1837
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1863
Отец ребёнка: Огурцов Парфен Трофимович
Рождение ребёнка
1875
Сын: Огурцов Василий Парфенович
Отец ребёнка: Огурцов Парфен Трофимович
Рождение ребёнка
1881
Сын: Огурцов Евфрем Парфенович
Отец ребёнка: Огурцов Парфен Трофимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно